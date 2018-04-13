В пятницу, 13 апреля, российский вертолет упал в Балтийском море, в
результате чего погибло два члена экипажа. Об этом сообщает РИА
Новости. По данным источника, в России рухнул вертолет
Ми-8. "В Калининградской области произошло крушение
вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два
члена экипажа", - сказал собеседник агентства. Стоит
отметить, что обнаружено тело одного погибшего, проводятся
поисково-спасательные работы. Официально Минобороны РФ пока
не сообщало о потере вертолета. На данный момент в
Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых
используется авиация. Ка-29 - корабельный транспортно-боевой
вертолет.
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