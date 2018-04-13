У США появились доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума: американские специалисты нашли в крови и моче большинства пострадавших следы хлора, а у некоторой части людей были обнаружены следы нервно-паралитического вещества, которое более ядовито по сравнению с хлором.

Об этом сообщил телеканал NBC, говорится в материале .

Ранее аналитики Bellingcat с уверенностью заявили о том, химатака в Восточной Гуте была совершена в результате сброса баллонов вертолетами сирийсих правительственных войск.

«Факт использования таких баллонов в качестве сбрасываемых с вертолетов снарядов с хлором был подтвержден и несколькими расследованиями Организации по запрещению химического оружия… Как сообщили в твиттере представители наблюдательной сети Sentry Syria, за 30 минут до вечернего удара по Думе над городом были замечены два вертолета Ми-8. С таких же вертолетов сирийских ВВС баллоны с хлором сбрасывались во время предыдущих химических атак в Сирии», — говорится в заключении Bellingcat.

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