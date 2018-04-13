Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой составляющей ведения современного бизнеса. Такую концепцию на практике реализует ряд отечественных компаний, между которых оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает

В этом году лотерейный оператор “М.С.Л.” впервые стал партнером Центра “Развитие корпоративной социальной ответственности (КСО)” в проведении репрезентативного исследования по внедрению украинскими компаниями социальной ответственности.

12 апреля 2018 года в рамках конференции “Бизнес, который меняет страну” были объявлены основные выводы. Всего промониторили около 400 украинских компаний. И такое тестирование планируют проводить каждые 5 лет.

“Мы считаем, что это очень важно, когда в стране объединяются усилия общественности и бизнеса в интересах общества. Для лотерей — это очень естественно. Девиз европейских лотерей — „Give it back to society“, то есть: „Отдавать обратно обществу“. И очень важно, что люди, которые играют в лотереи, знают, что средства, поступающие от лотерей, направляются на определенные социальные нужды”, — пояснил вице-президент компании “М.С.Л.” Евгений Власенко.

В “М.С.Л.” убеждены, что лотерейный бизнес может компенсировать недостаток государственного финансирования в сфере развития культуры нации. Этот тезис лег в основу кейса компании, также представленного на конкурсе, конец которого состоялся в рамках конференции.

“В этом году мы выставляли программу, связанную с поддержкой КМКФ „Молодость“. Это — величайший за всю историю Украины кинофестиваль, который дал путевку в жизнь многим молодым представителям киноискусства”, — подчеркнул Е.Власенко.

Всего в конкурсе приняли участие 28 компаний. Кейсы участников оценивали международные эксперты. Кроме “М.С.Л.”, свои проекты представили такие гиганты отечественного бизнеса, как: “Новая почта”, “Астарта”, “МХП”, “ДТЭК”, Coca-Cola, Credi Agricol, Watsons, “Энергоатом”, “Фармак”.

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