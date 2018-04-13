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Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб
13.04.2018 09:52
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб

За прошедшие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО - погиб 1 украинский военный, еще 1 - получил ранения.
Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб Фото: УНИАН

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

На Донецком направлении из запрещенных минского договоренностям 120 мм минометов оккупанты вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяное.

Минометы калибра 82 мм применили близко Шахты "Бутовка", Талаковка и Водяного, вооружения БМП - неподалеку Талаковка и Водяного, зенитные установки - в районе опытно и Шахты "Бутовка".

"С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции близко Авдеевки, Шахты" Бутовка ", Марьинки, опытно, Водяного, Песков, Павлополь, Каменки, Лебединского, Красногоровка, Широкино и Гнутово", - говорится в отчете.

Кроме этого, в районе Песков, Павлополь и Авдеевки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки агрессор обстрелял наши укрепления близко Троицкого ", - отметили в штабе.

Минометы калибра 82 мм враг применил по защитниках Крымского, в районе Луганского - стрелял из БМП и зенитной установки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - обстреляны защитники Железного и зайцев. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановка и Светлодарска.

Напомним, что в  Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб пограничник Краматорского пограничного отряда.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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