В Киевском районном суде Харькова 11 апреля состоялся допрос четырех свидетелей по делу о трагическом на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает со ссылкой на .

"Допросили четырех свидетелей, в том числе пассажирку Дронова и бывшую патрульную Ляну Щербину", - сообщили в суде.

На заседании присутствовали также подозреваемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Сообщается, что кроме Ирины Рафиковой, которая находилась на момент аварии в Touareg вместе с Геннадием Дроновым, и экс-патрульной в суде прозвучали показания прохожей Таисии Помазан и водителя микроавтобуса Vivaro Евгения Вильховского.

Так, по словам Вильховского, он, как и Дронов, остановился на красный сигнал светофора, но движение оба начали не дожидаясь зеленого – на желтый. Позже Вильховского за это нарушение оштрафовали. Самого момента аварии водитель Vivaro не видел.

Пассажирка Дронова Ирина Рафикова, которая находилась на переднем сиденье автомобиля, рассказала, что перед аварией, подняв глаза от телефона, видела на светофоре зеленый сигнал. Дронов, по ее утверждению, управлял автомобилем спокойно, без спешки и не отвлекаясь. В аварии он получил травму – свидетель отметила, что все руки у него были в крови. На уточняющий вопрос о скорости и траектории движения авто, Рафикова ответить не смогла.

Ляна Щербина, которая оказалась на месте как патрульный полицейский, рассказала, что обвиняемая Зайцева, которая сбила Lexus 11 человек, сама подошла к полицейским, предъявила документы, в том числе и водительское удостоверение. Девушка плакала и просила помочь пострадавшим, вины своей не отрицала. Признаков опьянения патрульная у Зайцевой не заметила. Относительно успокоительных, то полицейские позволили виновнице их принять только после первой сдачи анализов.

Еще одна свидетельница Таисия Помазан, которая на момент проходила по улице Мечникова, рассказала про еще одного возможного свидетеля происшествия. Она сообщила, что, выйдя из-за поворота, увидела красную , которая двигалась в одном направлении с Lexus Зайцевой. После столкновения водитель – высокий белокурый молодой человек в кожаной куртке – вышел из автомобиля, осмотрел место , сел за руль и поехал.

Сообщатся, что следующее заседание суда состоится 17 апреля. Зайцева и Дронов обвиняются в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели людей. Сейчас срок пребывания под арестом обоим продлен до 1 июня.

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