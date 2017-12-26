Исследователи выяснили, какие живые организмы спокойно перенесут такое испытание, не почувствовав особой разницы, а кому придется непросто.

Американские ученые провели необычное исследование, в рамках которого попытались узнать, что будет с нашей планетой, если Солнце погаснет хотя бы на 24 часа.

Для проведения своего исследования ученые решили использовать компьютерное моделирование.

Результаты оказались не слишком оптимистичными: уже через 8-9 минут после исчезновения живительного света на Земле резко наступит тьма, и в таких условия растения не смогут производить кислород, необходимый для жизни людей и животных.

Кроме того, отмечается, что в течение суток температура на планете снизится до +5…7 градусов по Цельсию, начнутся перебои в подаче электроэнергии и водоснабжения.

Изменения подобного рода несут смертельную угрозу целым видам растений и другим живым организмам. А вот морские жители практически не ощутят на себе никаких последствий исчезновения солнечного света и лучше других справятся с этим испытанием. Если же солнечный свет будет отсутствовать неделю, то температура на планете упадет до -17 градусов по Цельсию.

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