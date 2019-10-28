Михаил Подоляк

Потом опять вокруг, чтобы оценить количество пустых жизненных лунок, которые наши вчерашние друзья-коллеги бросили здесь в поисках мигрантской доли...

Потом посмотреть в зеркало, чтобы насладится физиономиями авторов этой вакханалии.

Самое время спускаться со своих уютных облачных иллюзий на землю. Чтобы посмотреть вокруг, увидев гной злобы и сияние раскола.

... Надо бы нам всё-таки определить, чего мы хотим на самом деле?

Не в смысле, что надо писать рождественскому Санте и точно не смысле кофейных pr-сказок очередного инфантильного премьера Г.

А вот реально - куда мы хотим упасть?

В какую именно вонючую яму, до краев заполненную продуктами чужой жизнедеятельности...

Потому что, судя по всему, классическая демократия и тем более всеобщее избирательное право нас категорически не устраивает. Ни в каком виде.

Нет, конечно, мы формально признаем эти атрибуты цивилизованной страны и даже участвуем в соответствующих постановках.

Но... Очевидно же, что нам безразлично, как голосуют страна.

Вообще.

Какая разница, что Зеленский обнулил старые элиты и все радикальные группировки?

Какая разница, что все эти мракобесные концепции из XVII века - с умопомрачительной идеей построить здесь этническое репрессивное общество с рудиментной сырьевой экономикой - не набирают в обществе и 2-5% поддержки. Нет. Фигня все это.

Нам довольно пассионарного мизера, проклятого обществом, но которое агрессивно требует своих правил. Тогда зачем лицемерить и зачем вообще проводить выборы, если плевать на результаты? Зачем всерьёз выбирать президента, парламент, формировать коалиционный Кабмин?

Кому все это надо, если мизер (те самые 2-5%) все это считают фэйком?

Может, надо позволить подавляющему меньшинству, которое пафосно выступает от имени «народа» (как будто и не было выборов) назначить себе власть и управлять строго в собственных корыстных интересах?

Продолжая рассказывать идеологические страшилки. Но какой территорией они собираются управлять?

И почему 73% должны это принять и молча сожрать? И как внешние партнёры отреагируют на столь примитивно-узурпаторский способ передачи власти? Риторическое...



... Шире. Самое время задуматься над тем, чтобы отменить государство.

Зачем оно нам в принципе, если не способно установить правила?

Государство оказалось пустотелым и самое время объявить здесь «территорию волков».

Кто способен собрать тысячу активистов, громко пройти по центральным площадям столицы, игриво показать оружие, тот и должен устанавливать правила.

А потом другая тысяча оспорит эти правила. Потом ещё одна.

Стрельба будет? Убийства массовые? И?

Разве не этого мы хотим, когда какое-то существо женского рода безнаказанно в XXI веке призывает просто... прикончить президента, который ей лично не нравится?

И эти самые 2-5% закрывают свои линзы в восторге).

Всерьёз считая, что их «военные отряды» будут назначать налог, а все прочие согласятся молча платить ее на их хотелки и роскошные образы жизни. Точно. Это наш путь)...