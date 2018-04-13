Вдова бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко Марина в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала, что по ее мнению, бизнесмен Борис Березовский был убит. Марина Литвиненко и Борис Березовский в годовщину со дня смерти Александра Литвиненко Фото: ЕРА "Давайте вспомним, с чего началась вся Сашина эпопея. Он пришел к Березовскому и сказал: "Борис Абрамович, мне приказано вас убить". Приказ на убийство Березовского был спущен в 1997 году. Мы знаем, что у этой системы нет остановки. Если запущено, то непонятно, когда, где и при каких обстоятельствах они выполнят заказ. Березовского убила система, которая изначально пыталась это сделать руками моего мужа", – рассказала она.По мнению Литвиненко, российские спецслужбы не отменяют решения об убийстве, даже если жертва уже не представляет угрозы для режима."Это надо понимать, когда мы слышим: "Кому это выгодно, почему именно тогда, когда он уже никому не был нужен?" Система не останавливается", – подчеркнула она.Березовский был советским и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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