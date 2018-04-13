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Вдова Литвиненко: Саша пришел к Березовскому и сказал: "Борис Абрамович, мне приказано вас убить". И система его таки убила
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13.04.2018 10:00
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Вдова бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко Марина в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала,
что по ее мнению, бизнесмен Борис Березовский был убит. Марина
Литвиненко и Борис Березовский в годовщину со дня смерти Александра
Литвиненко Фото: ЕРА "Давайте вспомним, с чего началась вся Сашина
эпопея. Он пришел к Березовскому и сказал: "Борис Абрамович, мне
приказано вас убить". Приказ на убийство Березовского был спущен в
1997 году. Мы знаем, что у этой системы нет остановки. Если
запущено, то непонятно, когда, где и при каких обстоятельствах они
выполнят заказ. Березовского убила система, которая изначально
пыталась это сделать руками моего мужа", – рассказала она.По
мнению Литвиненко, российские спецслужбы не отменяют решения об
убийстве, даже если жертва уже не представляет угрозы для
режима."Это надо понимать, когда мы слышим: "Кому это выгодно,
почему именно тогда, когда он уже никому не был нужен?" Система не
останавливается", – подчеркнула она.Березовский был советским
и российским предпринимателем, политиком и ученым. С 2000 года
являлся политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. С
2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве,
отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С
2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе
политического беженца.Тело 67-летнего Березовского нашли в марте
2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия
следствия –
самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в
британском графстве Суррей.
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