|Помпео заявил, что никогда не признает аннексию Крыма
|13.04.2018 10:00
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Во время слушаний он заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальную оружиеКандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео согласился с тем, что санкции, наложенные на РФ из-за ее агрессию в Украине, должны оставаться в силе
Фото:i.lb.ua
Об этом сообщает " РБК-Украина ".
Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что за время пребывания на посту госсекретаря он никогда не признает российскую аннексию Крыма.
На вопрос: "Вы обещаете, что США за время вашего пребывания на посту госсекретаря никогда не признает аннексию Крыма?", Помпео ответил: "Да, сенатор, я буду бороться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но так, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым ".
Кроме того, он согласился с тем, что санкции наложены на Россию из-за ее агрессию в Украине должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит положения Минских договоренностей и прекратит свою агрессию.
Во время слушаний он заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальную оружие.
Напомним, 31 марта экс-директор ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США после того, как 13 марта Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона. В отличие от своего предшественника, в Помпео нет разногласий с главой Белого дома.