Во время слушаний он заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальную оружие

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что за время пребывания на посту госсекретаря он никогда не признает российскую аннексию Крыма.

На вопрос: "Вы обещаете, что США за время вашего пребывания на посту госсекретаря никогда не признает аннексию Крыма?", Помпео ответил: "Да, сенатор, я буду бороться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но так, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым ".

Кроме того, он согласился с тем, что санкции наложены на Россию из-за ее агрессию в Украине должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит положения Минских договоренностей и прекратит свою агрессию.

Во время слушаний он заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальную оружие.