Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", поскольку вещество неустойчиво к высокой влажности, а в день инцидента в Солсбери стоял туман. Об этом заявил химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей яда, пишет Коммерсант .

По словам эксперта, "только идиот" мог пытаться применить этот химикат, когда в воздухе есть микрокапельки воды.

"Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой. И за это время концентрация успела упасть... в несколько раз", - пояснил Мирзаянов.

Именно следовательно, по мнению химика, Скрипали получили несмертельную дозу. Также Мирзаянова подчеркнул, что агент такой степени чистоты "не в любой лаборатории можно произвести, только в высококвалифицированном центре".

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