В нынешнем, недостроенном, виде мост препятствует судоходству, поскольку ограничивает проход судов определенного водоизмещения

С юридической точки зрения собственность Крымского моста – «это загадка», информирует svodka.net.

«Это загадка, потому что, по существу, никто не давал разрешения строить этот мост», — сказал в блиц-интервью «Обозревателю» российский адвокат Марк Фейгин.

«В российской части акватории, наверное, он точно российский. Мало ли что Россия там строит. Хотя это тоже зона регулирования межгосударственных отношений. Грубо говоря, ты не можешь всю эту акваторию перекопать или, наоборот, углубить, или повысить, так что суда не смогут пройти, и так далее», — пояснил адвокат.

В этом контексте он заметил, что уже в нынешнем, недостроенном, виде мост препятствует судоходству, поскольку ограничивает проход судов определенного водоизмещения. «Это тоже убыток, который наносится – и экономический, и экологический, и всякий другой — украинской территории», — подчеркнул Фейгин.

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В то же время он признал: «Решить этот вопрос сейчас нельзя» — для начала нужно «де-факто вернуть эти территории».

Ранее российское издание «Взгляд» проанализировало самые уязвимые участки Крымского моста и спрогнозировало, как может произойти его подрыв.

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