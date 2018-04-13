Во Франции задержан Армен Саркисян (на фото — крайний слева), которого в Украине подозревают в организации групп «титушек», в которую входил Юрий Крысин, обвиненный в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

Об этом сообщил министр внутренних дел Асен Аваков, передает .

«Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть, и он его получил раньше, чем армянский», — отметил он.

По словам министра, Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. Он был отпущен под личное обязательство до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков отметил, что в Украине Саркисяна считают одним из организаторов групп «титушек», которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия — дело рук «титушек» Саркисяна. А задержанный Крысин был его «подшефным».

Кроме того, министр добавил, что Саркисян фигурирует и в других уголовных производствах, в частности по организации взрывов.

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