Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С-400, который
может сбивать самолеты в любой точке Украины, заявил секретарь СНБО
Александр Турчинов. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Турчинов рассказал, сколько российских военных в Крыму
Скриншот: Open Ukraine / YouTube По словам Турчинова, Россия
переместила на полуостров мощные ракетные системы. В частности,
последним в Крым доставили зенитно-ракетный комплекс С-400, который
может сбивать самолеты в любой точке Украины."Это свидетельствует,
что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму не
только для того, чтобы защищать там свое присутствие", –
сказал Турчинов. Россия аннексировала Крым и Севастополь
после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.
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