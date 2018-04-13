Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С-400, который может сбивать самолеты в любой точке Украины, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Турчинов рассказал, сколько российских военных в Крыму Скриншот: Open Ukraine / YouTube По словам Турчинова, Россия переместила на полуостров мощные ракетные системы. В частности, последним в Крым доставили зенитно-ракетный комплекс С-400, который может сбивать самолеты в любой точке Украины."Это свидетельствует, что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму не только для того, чтобы защищать там свое присутствие", – сказал Турчинов. Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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