Суд снял арест с акций "Укртелекома" Также суд отменил запрет отчуждения акций Печерский районный суд 5 апреля снял арест с 92,8% акций "Укртелекома" по иску Фонда госимущества Украины (ФГИ). Кроме того, суд отменил запрет отчуждения акций, - говорится в определении суда, опубликованном 11 апреля. Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия. Напомним, в октябре Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества постановил расторгнуть арестант в марте 2011 года договор купли-продажи телекоммуникационной компании "Укртелеком" . Ранее Фонд госимущества не согласовал продажу ОАО "Укртелеком" , который принадлежит СКМ Рината Ахметова. Отметим, что Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, п овернуты государственном "Укрэксимбанка" 810600000 гривен задолженности по облигациям . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки суд акций иску апреля хозяйственный Теги: бизнес & финансы