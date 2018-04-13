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Суд снял арест с акций "Укртелекома"
13.04.2018 10:08
Суд снял арест с акций "Укртелекома"
Также суд отменил запрет отчуждения акций
Печерский районный суд 5 апреля снял арест с 92,8% акций "Укртелекома" по иску Фонда госимущества Украины (ФГИ).
Суд снял арест с акций "Укртелекома"

Кроме того, суд отменил запрет отчуждения акций, - говорится в определении суда, опубликованном 11 апреля.

Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Напомним, в октябре Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества постановил расторгнуть арестант в марте 2011 года  договор купли-продажи телекоммуникационной компании "Укртелеком" .

Ранее Фонд госимущества  не согласовал продажу ОАО "Укртелеком" , который принадлежит СКМ Рината Ахметова.

Отметим, что Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову,  п овернуты государственном "Укрэксимбанка" 810600000 гривен задолженности по облигациям .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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