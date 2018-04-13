|Суд снял арест с акций "Укртелекома"
|13.04.2018 10:08
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Также суд отменил запрет отчуждения акцийПечерский районный суд 5 апреля снял арест с 92,8% акций "Укртелекома" по иску Фонда госимущества Украины (ФГИ).
Кроме того, суд отменил запрет отчуждения акций, - говорится в определении суда, опубликованном 11 апреля.
Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.
Напомним, в октябре Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества постановил расторгнуть арестант в марте 2011 года договор купли-продажи телекоммуникационной компании "Укртелеком" .
Ранее Фонд госимущества не согласовал продажу ОАО "Укртелеком" , который принадлежит СКМ Рината Ахметова.
Отметим, что Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, п овернуты государственном "Укрэксимбанка" 810600000 гривен задолженности по облигациям .