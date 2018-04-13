Арестованный народный депутат Надежда Савченко предупреждает органы следствия о недопустимости попытки ее принудительного кормления в СИЗО. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил адвокат Савченко Дмитрий Бугай, передает корреспондент

"Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства", - сказал Бугай.

По его словам, Савченко похудела, но выглядит нормально, каждый день ее осматривают врачи.

Как сообщал Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.



В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира