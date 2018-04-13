|Савченко предупредила о недопустимости принудительного кормления себя
|13.04.2018 10:11
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Арестованный народный депутат Надежда Савченко предупреждает органы следствия о недопустимости попытки ее принудительного кормления в СИЗО. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил адвокат Савченко Дмитрий Бугай, передает корреспондент
"Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства", - сказал Бугай.
По его словам, Савченко похудела, но выглядит нормально, каждый день ее осматривают врачи.
Как сообщал Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской
неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и
арест.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.