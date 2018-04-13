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Всего одна ложка утром — к вечеру минус 1 кг: короткий курс эффективнее липосакци
13.04.2018 10:12
Всего одна ложка утром — к вечеру минус 1 кг: короткий курс эффективнее липосакци По теме:

Кожа после такой процедуры становится гладкой и чистой. После останется сузить поры тоником и намазать лицо любимым кремом, пишет  со ссылкой на .

Вам понадобится

  • 0,5 таблетки активированного угля;
  • 0,5 ч.л. желатина;
  • 1 ч.л. теплой воды (можно молока,но я всегда делаю с водой).

Приготовление

  • Размельчаем таблетку угля,я раздавила чайной ложечкой, добавляем порошок желатина и смешиваем ингридиенты.
  • Затем заливаем водичкой, тщательно перемешиваем и ставим в микроволновку на 10-15 сек.
  • Наносим тонким слоем на проблемные зоны: подбородок, нос, лоб и при необходимости щеки.
  • Ждем буквально секунд 10 и наносим следующий слой. Чем толще слой, тем легче будет снимать маску!!!
  • Ждем пока наша маска-пленка полностью высохнет,это занимает минут 20.
  • Снимаем желатиновую корку иии….. та-даааааааам

 







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