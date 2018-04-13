Всего одна ложка утром — к вечеру минус 1 кг: короткий курс
эффективнее липосакци По теме:
Кожа после такой процедуры становится гладкой и чистой.
После останется сузить поры тоником и намазать лицо любимым кремом,
пишет
со ссылкой на .
Вам понадобится
- 0,5 таблетки активированного угля;
- 0,5 ч.л. желатина;
- 1 ч.л. теплой воды (можно молока,но я всегда делаю с
водой).
Приготовление
- Размельчаем таблетку угля,я раздавила чайной ложечкой,
добавляем порошок желатина и смешиваем ингридиенты.
- Затем заливаем водичкой, тщательно перемешиваем и ставим в
микроволновку на 10-15 сек.
- Наносим тонким слоем на проблемные зоны: подбородок, нос, лоб и
при необходимости щеки.
- Ждем буквально секунд 10 и наносим следующий слой. Чем толще
слой, тем легче будет снимать маску!!!
- Ждем пока наша маска-пленка полностью высохнет,это занимает
минут 20.
- Снимаем желатиновую корку иии….. та-даааааааам
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