Всего одна ложка утром — к вечеру минус 1 кг: короткий курс эффективнее липосакци По теме: Кожа после такой процедуры становится гладкой и чистой. После останется сузить поры тоником и намазать лицо любимым кремом, пишет со ссылкой на . Вам понадобится 0,5 таблетки активированного угля;

0,5 ч.л. желатина;

1 ч.л. теплой воды (можно молока,но я всегда делаю с водой). Приготовление Размельчаем таблетку угля,я раздавила чайной ложечкой, добавляем порошок желатина и смешиваем ингридиенты.

Затем заливаем водичкой, тщательно перемешиваем и ставим в микроволновку на 10-15 сек.

Наносим тонким слоем на проблемные зоны: подбородок, нос, лоб и при необходимости щеки.

Ждем буквально секунд 10 и наносим следующий слой. Чем толще слой, тем легче будет снимать маску!!!

Ждем пока наша маска-пленка полностью высохнет,это занимает минут 20.

Снимаем желатиновую корку иии….. та-даааааааам











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура после ждем слой наносим вам Теги: общество