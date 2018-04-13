Турчинов заявил, что в оккупированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военных.

Россия стягивает военную технику в Крым, пытаясь сделать из полуострова военную базу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на ХІ форуме по безопасности.

"На полуострове расположены мощные ракетные системы зенитно-ракетного комплекса С-400, который может поражать самолеты в любой точке нашей страны, - свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный военный потенциал в Крыму не только для того, чтобы защищать там свое присутствие", - сказал он.

По его данным, в Крыму сконцентрировано до 30 тыс. военных РФ.

"(В Крыму) Там сконцентрирован очень мощный военный потенциал.

22-й армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизии воздушных сил России составляет численность военных более 30 тысяч человек", - подчеркнул Турчинов.

В Киеве проходит XI форум по безопасности.

В форуме принимают участие ведущие политики, дипломаты, гражданские активисты и эксперты из 35 стран мира. Среди них президент Украины Петр Порошенко, премьер-министры Литвы, Молдавии, Украины, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, а также американские, европейские и украинские чиновники и парламентарии.

Более 60 докладчиков обсудили глобальные опасные тенденции и вызовы в современных международных отношениях.

Основные темы форума сосредоточились на актуальных вопросах международной безопасности, российской агрессии против Украины, информационной безопасности, сотрудничества Украина – НАТО, Крыма и Донбасса, прав человека и безопасности в Черноморском регионе.

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