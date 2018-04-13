Законопроект будут обсуждать 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы, а после этого рассмотрят на ближайшем заседании.

Руководители фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении России, информирует svodka.net.

Володин отметил, что проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» предоставляет правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

«Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц», — сказал он.

Законопроект будут обсуждать 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы, а после этого рассмотрят на ближайшем заседании.

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США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также нескольких компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер и другие.

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