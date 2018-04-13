Экипаж транспортно-боевого вертолета Ка-29 погиб в результате
падения в Балтийское море во время испытательных полетов. В
Калининградской области произошло крушение российского военного
вертолета Фото: ЕРА (архив) Вертолет проводил ночные испытательные
полеты в акватории Балтийского моря. Отмечается, что полет проходил
при благоприятных метеоусловиях. На месте падения Ка-29проводится
поисковая операция.В Калининградском гидрометцентре сообщили, что в
ночь катастрофы скорость ветра не превышала 12 м/с, высота волн
была около метра. Затруднений в движении судов в акватории
Балтийского моря нет.Ка-29 разработан в начале 1980-х годов.
Предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской
пехоты, огневой поддержки и транспортировки грузов.
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