Прокуратура в течение недели попросит Францию ​​выдать Армена Саркисяна

"По информации, которую мы получили от наших коллег из Франции, его задержали во время проверки документов. Сработала система поиска Интерпола. Мы подавали требование в Интерпол относительно этого человека - и он сработал. Французские коллеги задержали его - и сообщили нашим правоохранителям о задержании" , - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает "112 Украина" .

"Генеральная прокуратура не будет медлить и очень быстро подготовит пакет документов для экстрадиции Саркисяна в Украине. После их получения Франция провести ектстрадицийну проверку. Я так понимаю, что французские коллеги тоже не будут тянуть с этим - и этот человек быстро попадет в Украине ", - сказал Лысенко.

Он напомнил, что Саркисяна подозревают "в организации и создании" титушок ", которые убивали и наносили повреждений ребятам, которые были на евромайдан во время Революции достоинства".

"Также есть другие эпизоды в которых он подозревается: организация взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для наших граждан", - добавил Лысенко

" Мы ожидаем, что в ближайшее время этот человек будет доставлена в Украину и будут проведены следственные действия в отношении него", - заявил представитель ГПУ.

Он отметил, что французские правоохранители могут содержать Саркисняа до 19 мая.

" Мы не будем ждать до 19 мая. В ближайшие дни, вероятно, даже на следующей неделе этот пакет документов для экстрадиции будет доставлен во Францию", - заверил Лысенко