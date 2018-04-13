Российская Федерация использует весь имеющийся у нее потенциал гибридной войны и не гнушается проведения диверсий и террористических актов в центральной части Украины. Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент.

"Четвертый год подряд продолжается российская агрессия против нашей страны, и в течение этого времени Россия использует весь имеющийся у нее потенциал гибридной войны: военный, информационный, кибернетический, экономический и многое другое. Она даже не гнушается проведения диверсий и террористических актов в центральной части нашего государства", - сообщил Турчинов.

Напомним, Президент Порошенко заявил, что "холодная война" в гибридной форме кремлевского приготовления уже идет.

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