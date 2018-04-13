Участники ИГИЛ готовят теракты на Чемпионате мира-2018

ИГИЛ, террористическая организация «Исламское государство», угрожает президенту России Владимиру Путину расправой, передает со ссылкой на .

С помощью группы Wafa Media Foundation сторонники начали делиться в Telegram провоцирующим плакатом. Затем он перешел в Twitter, где плакат нашли органы, занимавшиеся мониторингом терроризма.

На плакате Путин изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера. На изображении указывается обвинение Путина в неверности, а также угроза в мести за мусульман. Также на плакате значится «Россия-2018», что неоднозначно намекает на планы боевиков организовать теракты на Чемпионате мира-2018. «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».

Вероятно, таким образом ИГИЛ планирует отомстить президенту России за действия на территории Сирии в поддержку Башара Асада, что, действительно, является войной против «Исламского государства».

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