Известная украинская певица Оля Полякова посоветовала не пускать в
страну звезд шоу-бизнеса из России, сообщает Новое время.
По словам певицы, на данный момент Украине нужны свои
"молодые и голодные" артисты и только так можно развивать
отечественный шоу-бизнес. "Послушайте, у нас же
40-миллионная страна, как Франция. И громадный недостаток артистов.
Не хватает образа женщины-плаксы, женщины с опытом,
мужчин-исполнителей очень сильно не хватает! Поэтому нужны молодые
и голодные, готовые делать хороший контент. Главное - подольше не
пускать к нам российских исполнителей, и все станет на свои места",
- добавила Полякова. Стоит отметить, что Оля Полякова не
ездит с концертами в Россию и она считает это недопустимым.
Как сообщал svodka.net ранее, в сети появились фотографии на
которых Сергей Притула и другие известные личности шоу-бизнеса
переоделись в Олю Полякову.
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