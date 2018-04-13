Известная украинская певица Оля Полякова посоветовала не пускать в страну звезд шоу-бизнеса из России, сообщает Новое время . По словам певицы, на данный момент Украине нужны свои "молодые и голодные" артисты и только так можно развивать отечественный шоу-бизнес. "Послушайте, у нас же 40-миллионная страна, как Франция. И громадный недостаток артистов. Не хватает образа женщины-плаксы, женщины с опытом, мужчин-исполнителей очень сильно не хватает! Поэтому нужны молодые и голодные, готовые делать хороший контент. Главное - подольше не пускать к нам российских исполнителей, и все станет на свои места", - добавила Полякова. Стоит отметить, что Оля Полякова не ездит с концертами в Россию и она считает это недопустимым. Как сообщал svodka.net ранее, в сети появились фотографии на которых Сергей Притула и другие известные личности шоу-бизнеса переоделись в Олю Полякову . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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