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Полякова призвала не пускать в Украину российских артистов
13.04.2018 10:23
Известная украинская певица Оля Полякова посоветовала не пускать в страну звезд шоу-бизнеса из России, сообщает Новое время.   По словам певицы, на данный момент Украине нужны свои "молодые и голодные" артисты и только так можно развивать отечественный шоу-бизнес.   "Послушайте, у нас же 40-миллионная страна, как Франция. И громадный недостаток артистов. Не хватает образа женщины-плаксы, женщины с опытом, мужчин-исполнителей очень сильно не хватает! Поэтому нужны молодые и голодные, готовые делать хороший контент. Главное - подольше не пускать к нам российских исполнителей, и все станет на свои места", - добавила Полякова.   Стоит отметить, что Оля Полякова не ездит с концертами в Россию и она считает это недопустимым.   Как сообщал svodka.net ранее, в сети появились фотографии на которых Сергей Притула и другие известные личности шоу-бизнеса переоделись в Олю Полякову.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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