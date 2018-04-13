|
Надежда Савченко начала проходить проверку на полиграфе - адвокат
|
13.04.2018 10:24
|
Проверку на полиграфе в Службе безопасности Украины внефракционний
нардеп Надежда Савченко будет проходить примерно пять-шесть часов,
заявил ее адвокат Олег Соловей. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без
права залога Фото: ЕРА (архив) Он отметил, что три
специалиста начали проводить экспертизу в 10.15, она будет длиться
примерно пять-шесть часов."Мы заявили ходатайство о предоставлении
всех материалов с видеозаписью экспертизы. Нас заверили, что все
это нам предоставят", – сообщил Соловей.Он добавил, что
защитники депутата ознакомлены со всеми вопросами, определенное их
количество составляли сами адвокаты.22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие
на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал
нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она
объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что
у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор
Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Савченко
должна была пройти проверку на полиграфе 5 апреля, но ее адвокаты
заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к
допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть
проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили
перерыв.В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от
допроса на полиграфе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира