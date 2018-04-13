Проверку на полиграфе в Службе безопасности Украины внефракционний нардеп Надежда Савченко будет проходить примерно пять-шесть часов, заявил ее адвокат Олег Соловей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: ЕРА (архив) Он отметил, что три специалиста начали проводить экспертизу в 10.15, она будет длиться примерно пять-шесть часов."Мы заявили ходатайство о предоставлении всех материалов с видеозаписью экспертизы. Нас заверили, что все это нам предоставят", – сообщил Соловей.Он добавил, что защитники депутата ознакомлены со всеми вопросами, определенное их количество составляли сами адвокаты.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Савченко должна была пройти проверку на полиграфе 5 апреля, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв.В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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