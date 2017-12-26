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Оголена Тіна Кароль не планує шукати собі чоловіка (ФОТО)
26.12.2017 20:44
Про фотосесію Тіни Кароль для Harper’s Bazaar говорять чи не останній місяць, адже є про що: Тіна стала першою зіркою-українкою, яка з'явилася на сторінках світового глянцю, окрім того позувала у неймовірно відвертих позах та без одягу, чого від неї взагалі не очікували шанувальники.

Так, у інтерв'ю для Harper’s Bazaar красуня розповіла свої думки щодо стосунків з чоловіками.

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"Як дівчина, я розумію, що потрібен. Але, спілкуючись з жінками дорослішими і мудрішими, помічаю, що можна прожити повноцінне життя і без нього. Якщо чоловік - опора, то так - з таким знаходиш ще більшу силу, але якщо він тягар - втрачаєш себе", - говорить Тіна.

"Життя з чоловіком-"якорем" нестерпне. Прощавай, гра! Прощавай, молодість! Це стосується і жінок. Партнери мають надихати один одного, а не обрізати крила, як би банально це зараз не прозвучало. Для чого потрібен чоловік? Щоб скеровувати жінку, але не керувати нею. Для здоров'я - психологічного і фізичного".

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