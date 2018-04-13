Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» активизировал переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего контракта — после 2019 года.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Мы проводим переговоры с «Газпромом»… с марта месяца мы более активно ведем переговоры по новому транзитному контракту», — сказал он.

По его словам, позиция «Нафтогаза» заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых «Газпрому» будет экономически невыгодно прекращать или снижать объемы транзитного газа с 2020 года.

«Второе направление — это экономическое насилие к сотрудничеству: мы говорим «Газпрому», что если не будет транзита через Украину после 2019 года, то мы будем требовать увеличения транзитного тарифа в 2018-2019 годах, чтобы экономическое обесценивание украинской ГТС при отсутствии транзита и ускоренная амортизация была возмещены «Нафтогазу» уже сейчас», — объяснил топ-менеджер украинской компании.

Витренко добавил, что если «Газпром» не хочет платить больше в 2018-2019 годах, то он должен либо сам забронировать мощности украинской ГТС (с 2020 года), либо позволить европейским газовым трейдерам покупать газ на восточной границе Украины и тогда уже европейские компании будут бронировать мощности ГТС.

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