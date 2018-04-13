На временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областях сейчас находится 35,5 тысяч военных РФ. Об этом во время 11 Киевского Форума по безопасности заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает .

"По данным МВД, на временно неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей, под видом военизированных формирований, так называемых, ДНР и ЛНР, под Донецким и Луганским 1 и 2 корпусом приписаны к 8 армии южного военного округа вооруженных сил РФ кадровые военнослужащие РФ, наемники и части местного населения. Состав этих сил на оккупированных территориях – 35,5 тысяч только на Донбассе. В их арсенале танков – 478, бронемашин – 848, артиллерийских систем и минометов – 750, реактивных систем залпового огня – 280, противотанковых средств – 363, средств противовоздушной обороны – 419", - сообщил Аваков.

Аваков отметил, что количество бронетанковых сил на Донбассе больше, чем в Великобритании.

Как сообщал на сегодняшний день Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной значительные военные силы. Об этом во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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