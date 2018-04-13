Один из самых «знаменитых» российских писателей Александр Проханов присоветовал Кремлю в ответ на угрозу американского удара по войсках Асада, ударить по Украине. Сразу возникло недоумение, а Украина каким боком к этой ситуации, ее то за что?

Как передает со ссылкой на , об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая Лариса Волошина. По ее словам, на самом деле, такой сценарий не настолько безумный, как может показаться на первый взгляд. Тут ведь смысл не в «за что?», а в том «зачем?». Зачем России уже не прячась начинать наступление на Украину? Ответ лежит в области специфики гибридной войны.

ариса Волошина отмечает, что прямое набег России в Украину способно привести к гуманитарному, социальному, экологическому и экономическому кризису в Европе. Миллион сирийских беженцев покажутся мелочью, по сравнению с десятком миллионов украинцев, которые сразу же устремляться на запад, стоит русским танкам пересечь границу, а нефтепроводы, ядерные реакторы, плотины? Разрушение этой инфраструктуры нанесет серьезный урон странам Евросоюза. Ужас Европы в такой ситуации будет легко усилить с помощью пропагандистов и «друзей Путина». А там и до падения правительств и развала Евросоюза близко. Полномасштабная война России с Украиной – это и есть гибридная война России против и .

Лариса Волошина отмечает, что наилучшей тактикой будет заранее обозначить международную позицию, что любая попытка начать полномасштабные военные действия против Украины, будет расценена именно как начало войны против Евросоюза. Путин и его окружение должны четко понимать, что это для них Сирия покажется цветочками, вздумай они использовать войну в Украине для ослабления и Европы. Именно эту мысль наша дипломатия сейчас должна доносить до всех заинтересованных сторон: «Угроза реальна, мы конечно будем драться, но вы должны понимать, чем ваше невмешательство и попытки не провоцировать Россию уже оборачивается и еще обернуться для ваших стран и союзов».

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