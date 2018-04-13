|ВС: военные пенсии сохраняются в случае мобилизации
|13.04.2018 10:41
|
В случае призыва пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу во время мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту на срок до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается. Как сообщает пресс-центр судебной власти Украины, к такому выводу пришел высший Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев дело по иску гражданина к управлению Пенсионного фонда Украины, передает
"Истец является военным пенсионером по выслуге лет и получает
пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении
лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В
2014-2016 годы истец проходил военную службу по мобилизации в
Вооруженных Силах Украины. Позже он заключил контракты о
прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины ", -
говорится в сообщении.
Как сообщал в Украине на сегодня уже получили перечисленные пенсии около 316 тыс. военных пенсионеров, составляет около 60% от общего количества военных пенсионеров, которым будут перечислены пенсии.