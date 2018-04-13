В случае призыва пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу во время мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту на срок до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается. Как сообщает пресс-центр судебной власти Украины, к такому выводу пришел высший Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев дело по иску гражданина к управлению Пенсионного фонда Украины, передает

"Истец является военным пенсионером по выслуге лет и получает пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". В 2014-2016 годы истец проходил военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Украины. Позже он заключил контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, решением ГУ ПФУ установлено, что у истца, который получает пенсию за выслугу лет, за период прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины по контракту образовалась переплата пенсии в размере более 19 тыс. грн. Управление Пенсионного фонда Украины решило осуществлять взыскание с пенсии истца в размере 10% пенсии ежемесячно до полного погашения переплаты.



высший Суд сформировал правовую позицию, согласно которой за гражданами Украины, которые являются военными пенсионерами и имеют подписанные контракты на прохождение военной службы во время особого периода, сохраняются гарантии по выплате пенсий, предусмотренные положением ч. 3 ст. 2 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Как сообщал в Украине на сегодня уже получили перечисленные пенсии около 316 тыс. военных пенсионеров, составляет около 60% от общего количества военных пенсионеров, которым будут перечислены пенсии.

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