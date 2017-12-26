Заместитель главы МИД Израиля Ципи Хотовэли сообщила, что ведомство ведет переговоры со странами о возможности перемещения дипломатических ведомств в Иерусалим. Несколько стран рассматривают вопрос переноса посольств в Иерусалим Фото: ЕРА Хотовэли подчеркнула, что ее ведомство поддерживает связь с по меньшей мере десятью странами, в том числе в Европе, чтобы обсудить возможность перемещения.Замглавы МИД не назвала эти страны. Однако израильские дипломатические источники утверждают, что Гондурас, Филиппины, Румыния и Южный Судан рассматривают возможность переноса посольств.6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и Украина, кроме США.20 декабря Трамп предупредил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь странам, которые не поддерживают позицию США по статусу Иерусалима.21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того. Украина, Молдова, Грузия, Туркменистан и еще ряд делегаций не приняли участия в голосовании. Россия поддержала резолюцию.24 декабря президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о намерении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы в свою очередь хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть базируется в Рамалле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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