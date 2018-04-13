|Туфлі-"копита" і стильна сукня: Аліна Гросу з"явилась на червоній доріжці у Москві (ФОТО)
|13.04.2018 10:42
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Скандально відома українська співачка Аліна Гросу, яка навчається у Росії, днями з'явилася на червоній доріжці премії TopHit у Москві.
Для червоної доріжки відповідне вбрання - зірка обрала для виходу червону сукню з мереживним декольте та рожеві туфлі-"копита" з чималою платформою.
Зірка додала, що лише у речах червоного кольру відчуває себе по-справжньому впевненою та красивою.
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