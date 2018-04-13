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Туфлі-"копита" і стильна сукня: Аліна Гросу з"явилась на червоній доріжці у Москві (ФОТО)
13.04.2018 10:42

Скандально відома українська співачка Аліна Гросу, яка навчається у Росії, днями з'явилася на червоній доріжці премії TopHit у Москві.

Для червоної доріжки відповідне вбрання - зірка обрала для виходу червону сукню з мереживним декольте та рожеві туфлі-"копита" з чималою платформою.

Зірка додала, що лише у речах червоного кольру відчуває себе по-справжньому впевненою та красивою.

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 11 Кві 2018 р. о 11:41 PDT


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