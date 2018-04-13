Известный по фильму «Карточный домик» актер Питер фон Берг побывал в оккупированном Донецке.

«Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии «Перспектива», — говорится в сообщении Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.

Голливудский актер во время визита в оккупированный Донецк встретился с главарем террористов «ДНР» Александром Захарченко.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Twitter российского писателя, комбата боевиков «ДНР» Захара Прилепина.

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