|Засветился на фото с главарем «ДНР»: на оккупированный Донбасс приехал голливудский актер (фото)
|13.04.2018 10:43
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Известный по фильму «Карточный домик» актер Питер фон Берг побывал в оккупированном Донецке.
«Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии «Перспектива», — говорится в сообщении Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.
Голливудский актер во время визита в оккупированный Донецк встретился с главарем террористов «ДНР» Александром Захарченко.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Twitter российского писателя, комбата боевиков «ДНР» Захара Прилепина.
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