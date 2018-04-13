Ученые из Университетского колледжа Лондона заявили, что морское течение Гольфстрим замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет, сообщает Сегодня .

По словам специалистов, такое явление может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей.

Кроме этого, течение Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную циркуляцию - систему течений, которая включает теплые потоки, идущие с юга на север в верхних слоях океана, и глубинные холодные воды, текущие в обратном направлении.

Стоит отметить, что глобальное потепление препятствует охлаждению воды, а таяние льда в Арктике приводит к тому, что в Северный Ледовитый океан попадают большие объемы пресной и, соответственно, менее плотной воды.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, активисты Greenpeace заявили, что компания Samsung влияет на изменение климата на Земле, так как использует "грязное, старомодное ископаемое топливо" для изготовления своей техники.

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