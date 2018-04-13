«Чем больше людей будут знать правду об изменениях — тем быстрее и качественнее они будут происходить», — написала чиновник на своей странице в Facebook.

В посте чиновника собраны наиболее беспокоящие по ее мнению вопросы украинцев.

Могу ли я подписать декларацию с врачом, который работает узким специалистом, но имеет специальность педиатра/семейного врача/терапевта?

Нет, поскольку кампания по выбору врачей действует только для специалистов первичного звена, и не касается узких специалистов. Потому выбирайте врача между специалистов, работающих в области оказания первичной помощи: для ребенка — это педиатр или семейный врач. Для взрослого — терапевт или семейный врач.

Должны ли ребенок и родители обслуживаться в одном и том же учреждении или у одного семейного врача?

И взрослые, и дети могут выбрать те заведения и тех врачей, в которых они хотят обслуживаться. Если вам нравится конкретный педиатр и вы хотите, чтобы именно он стал врачом вашего ребенка — вы можете подписать декларацию с ним. Для себя же найти семейного врача или терапевта в любом другом заведении.

Но если вам удобнее, чтобы и вы, и дети ходили к одному специалисту в одном заведении — подпишите декларацию для всех у одного семейного врача.

До какого возраста ребенка обслуживает педиатр?

Педиатр может обслуживать детей до 18 лет. С 18 лет нужно будет подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом.

Как подписать декларацию ребенку?

За детей до 14 лет декларацию с врачом подписывают родители. Это может сделать мама или папа — присутствие всей семьи не обязательно. Родители должны взять с собой свои документы (паспорт, ИНН), свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон.

Обязательно ли нужно выбрать врача в апреле?

Не обязательно — конечного срока подписания деклараций нет. Решите, какого врача хотите выбрать, можно сходить на прием к нескольким специалистам. Но и не откладывайте все на неопределенный срок. Выберите врача, которому доверяете, и во время следующего визита подпишите с ним декларацию.

Можно ли будет без декларации попасть к своему участковому терапевту?

Да, даже без подписания декларации можно бесплатно посещать врача, к которому вы ходили раньше. Однако рано или поздно, надо будет всем подписать декларации. Если вас устраивает врач, к которому вы ходили раньше, подпишите декларацию с ним во время следующего визита.

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