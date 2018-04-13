Ученые также отметили, что “совам” необходимо уделять больше внимания своему образу жизни, в частности питанию, активности и полноценному отдыху.

Ученые Университета Суррея в Англии выяснили, что у людей, которые предпочитают поздно ложиться спать и поздно вставать («совы»), на 10% повышенный риск преждевременной смерти по сравнению с просыпающимися рано «жаворонками», информирует svodka.net.

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Как передает CNN, в исследовании приняли участие более 433 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Они были разделены на четыре хронотипа: утренний, умеренный утренний, вечерний и умеренный вечерний. За состоянием добровольцев следили в течение шести с половиной лет.

По прошествии 6,5 лет из указанной группы людей умерли примерно 10 тыс. участников исследования. После учета таких факторов, как возраст, пол, этническая принадлежность, индекс массы тела, отношение к курению и продолжительность сна, ученые выяснили, что условные «совы» имели на 10% выше риск умереть в указанный период времени, чем «жаворонки».При этом, риск смерти не возрастал для людей, которые отнесли себя к «умеренным» хронотипам.

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Профессор неврологии, одна из соавторов исследования Кристен Кнутсон из Северо-Западного университета (США) отмечает, что у сов существует повышенный риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психологических и желудочно-кишечных расстройств, респираторных заболеваний и даже онкологии.

Медики пока затрудняются сказать, зависят циркадные ритмы от состояния здоровья пациентов или же любовь к заболеваниям зависит от хронотипа. Однако с уверенностью говорят, что по хронотипу смело можно делать прогнозы рисков и более внимательно относиться к тревожным сигналам организма.

По словам ученых, если удастся доказать, что хронотип человека в какой-то степени определяется генетически, то это указывает на необходимость изменения для «сов» ежедневного распорядка, включая перенос начала рабочего дня. Как считает Кристен Кнутсон, люди ведут ночной образ жизни не по своей воле, а в силу особенностей психики и физиологии.

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Те, кто вынужден поздно ложиться спать и поздно вставать из-за невозможности сдвинуть свои биологические часы, живут в мире, приспособленном для «жаворонков», из-за чего подвержены стрессам и сбоям в суточном ритме.

«Это несоответствие между внутренними часами и внешним миром может приводить к проблемам для здоровья на длительном масштабе времени, особенно, если график людей постоянно меняется», — отмечает Кнутсон.

Ученые также отметили, что “совам” необходимо уделять больше внимания своему образу жизни, в частности питанию, активности и полноценному отдыху.

«Исследования смертности в действительности не являются такими уж надежными, как хотелось бы. Думаю, у них были бы более надежные результаты, если вместо изучения хронотипа они бы смотрели на то, ложится ли отдельно взятый человек в правильное для него время?», — считает профессор психиатрии Стенфорской школы медицины Джеми Зейтцер, которая не принимала участие в исследовании.

Также отмечается, что наибольшая корреляция между «совами» и «жаворонками» наблюдается в области психических отклонений – у любителей не спать по ночам они встречаются почти в два раза чаще.

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