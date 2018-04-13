В Российской Федерации анонсировали законопроект об ответных мерах на "хамское поведение США". Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что законопроект внесли главы фракций и председатель госдумы Вячеслав Володин.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", - заявил Володин.

Володин заявил, что проект закона обсудят на совете госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании госдумы.

Как сообщал , минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционного списка несколько десятков человек и 15 компаний.

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