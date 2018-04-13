В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект об ответных мерах на санкции США, сообщают РИА Новости .

По полученным данным, документ подготовили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций - Единой России, КПРФ, ЛДПР и Справедливой России.

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", - заявил председатель нижней палаты парламента.

Также было отмечено, что проект закона обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. Затем его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

Вместе с тем в пресс-службе нижней палаты парламента отметили, что законопроект разработан "как ответная мера на недружественные и неконструктивные действия США, а также на введение антироссийских санкций".

Как сообщал svodka.net ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на новые санкции США может стать ограничение на ввоз и продажу различных американских товаров на российском рынке .

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