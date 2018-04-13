Однако, сам спасатель себя виновным не считает, передает «Интерфакс».

«Виновным себя не считаю — у меня два уха, кричали человек 20. (К дальней лестнице — Ред.) нас повел сотрудник здания», — сказал Генин.

По его словам, сотрудники ТРЦ не помогали пожарным.

«Оттуда (из кинозала — Ред.) мы спасли одного человека. Если бы не вышли, я там сдох бы, так как воздух кончился. Зайдите в ванну и выключите свет — через 30 секунд вы не будете знать, где выход», — пояснил Генин.

«Мы изучали план здания ТРЦ в 2016 году, но таких объектов у нас 80. Я сожалею, что у людей столько горя, но не думаю, что стоит всех «топить», чтобы вам полегчало», — сказал Генин.

При этом выяснилось, что Генин имел шесть выговоров за нарушение порядка организации тушения пожаров, в том числе правил эвакуации людей.

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