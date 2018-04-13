Ученый дал ответ тем, кто говорит, что если бы это был «Новичок», то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли.

Российский химик Вил Мирзаянов, которого считают одним из разработчиков отравляющего вещества «Новичок», использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, объяснил почему пострадавшие не погибли после отравления, информирует svodka.net.

Об этом он рассказал в интервью российскому «Коммерсанту».

По его словам, это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.

«Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой сразу начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала… Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был «Новичок», то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли. Это вещество в этих условиях применять только мог дурак, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка». Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно», — сказал Мирзаянов.

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По его словам, недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью и могут быть устойчивыми только в условиях отсутствия влаги и влажности.

«Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка… Они не знали физико-химические свойства этого вещества. Это вещество можно применить, только когда воздух сухой, только в этих условиях. Испытывалось это вещество где? В Шиханах на полигоне, где сухой воздух. Еще в Нукусе — там вообще дождей нет», — отметил ученый.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Как выяснилось, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России.

9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.

12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы Великобритании об отравлении Скрипалей.

Отравление привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами.

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