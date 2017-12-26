высший суд сможет рассматривать только дела с убытками почти миллион гривен

Документ предусматривает, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела, в которых убыток или предмет преступления составляет не менее 500 прожиточных минимумов (сейчас - 881 000 гривен).

Антикоррупционный суд будет состоять из судей, следственных судей и судей апелляционной палаты.

Предполагается создание Общественного совета международных экспертов, который будет иметь право ветировать кандидатуры на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Совет будет создан сроком на шесть лет Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) и она станет вспомогательным органом.

Члены совета будут назначаться на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Членами Общественного совета смогут быть назначены лица, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, опыт работы не менее пяти лет за границей или в международных организациях современных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией.

При этом членами совета не могут быть лица, которые подпадают под действие закона "О предупреждении коррупции" (в том числе члены общественных антикоррупционных организаций).

Общественный совет международных экспертов будет собирать, испытывать и анализировать информацию о кандидатах и ​​предоставлять ее ВККС.

Если в своем мотивированном выводе совет установил, что кандидат на должность судьи Антикоррупционного суда не соответствует необходимым критериям, то ВККС может преодолеть вето совета минимум 11 голосами.

Кроме того, законопроект предусматривает круглосуточную охрану для судей Высшего антикоррупционного суда.

В то же время судьи Антикоррупционного суда подлежат проверке на полиграфе (детекторе лжи) и мониторингу их добродетели. Отказ судьи Высшего антикоррупционного суда пройти психофизиологическое исследование на полиграфе тянет освобождение его от должности.

Судьей Антикоррупционного суда может стать гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий значительный опыт антикоррупционной работы в международных организациях или международных судебных учреждениях, имеет стаж работы в должности судьи, адвоката или научный стаж.

Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые в течение 10 лет, предшествующих назначению, работали в правоохранительных органах (в том числе НАБУ и САП) или занимали политические должности.

Напомним, что 14 ноября Верховная Рада повторно отказалась отозвать депутатский законопроект №6011 о создании Антикоррупционного суда .