Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца напомнила, что за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 66 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военный, еще один получил ранение. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: Mariana Betsa / Twitter "Россия усиливает эскалацию в Украине, поскольку увеличивается давление на Сирию, – 66 обстрелов на Донбассе, один военный ранен, один убит", – написала Беца. Russia escalates more in Ukraine as it is pressed more over Syria - 66 attacks in Donbas, 1 UA KIA, 1 WIA. RIP pic.twitter.com/pLK3osVcPz — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 апреля 2018 г. 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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