|МИД Украины: Россия усиливает эскалацию в Украине, поскольку увеличивается давление на Сирию
|13.04.2018 10:55
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Russia escalates more in Ukraine as it is pressed more over Syria - 66 attacks in Donbas, 1 UA KIA, 1 WIA. RIP pic.twitter.com/pLK3osVcPz— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 апреля 2018 г.
7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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