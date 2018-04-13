Пока большинство политических экспертов обсуждали заявление Дональда Трампа о готовящейся атаке в Сирии, израильские электронные СМИ сообщили о не менее интригующей новости – российские корабли покинули якорные стоянки на российской военно-морской базе в сирийском порту Тартус. Здесь осталась лишь одна подводная лодка.

Об этом сообщает украинский политолог передает

Черноморский флот России приведен в состояние полной военный готовности. Политолог отмечает, что есть еще одна новость, которая пока что не подтверждена в СМИ, но один источник утверждает, что китайская группировка кораблей в Средиземном море получила приказ присоединиться к российским кораблям в случае начала боевых действий.

По словам политолога, состояние паники, которая царит в Кремле может себе представить каждый, ведь одной дело делать громкие заявления, собирать группировки наемников и отправлять их, как живое мясо, а совсем другое дело – готовиться к серьезнейшему удару, который обязательно затронет российскую армию. И это еще авианосец «Гари Трумэн» только-только начал прогревать машины в порту Норфолк.















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