От эффективности и прозрачности управления государственными предприятиями зависит динамика экономического роста Украины. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает

“В Украине одним из крупнейших потенциальных рисков, который создает угрозу для экономического роста, является именно государственные предприятия. Их у нас много, они платят или должны платить десятки миллиардов гривен в госбюджет, также это большое количество рабочих мест. Соответственно от того, насколько эффективно и прозрачно эти компании управляются, зависит являются ли эти компании общим достоянием и приносят дополнительные доходы в бюджет, являются драйверами экономического роста, или к сожалению, как видим, во многих случаях, являются источником коррупции, обогащения не государства, а конкретных людей, которaые их “захватили”, — сказала Маркарова.

Она добавила, что в этом году премьер-министр Владимир Гройсман определил приватизацию и реформу корпоративного управления в тех компаниях, которые не будут приватизированы, либо не будут быстро приватизированы, как один из 5 ключевых приоритетов правительства.

Напомним, председателем обновленного Комитета по назначению руководителей отдельно важных для экономики государственных предприятий (Номинационного комитета) стал независимый член этого комитета, глава представительства ЕБРР в Украине Шевка Аджунер.

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