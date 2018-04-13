Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к интернет-мессенджеру Telegram на территории России. Решение будет действовать до передачи ключей шифрования Федеральной службе безопасности.

Об этом пишет .

Исполнение решения возложено на Роскомнадзор, оно может быть обжаловано в течение месяца.

Претензии российских властей к Telegram заключаются в том, что компания не предоставила ФСБ ключи для расшифровки данных, которые бы позволили спецслужбе получить доступ к переписке пользователей.

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Руководство Telegram настаивает, что требование ФСБ технически невыполнимо. Представители мессенджера не пришли в суд, так как глава компании Павел Дуров запретил своим юристам «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Telegram — кроссплатформенный мессенджер, созданный бывшим владельцем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Количество ежемесячных активных пользователей сервиса на март 2018 года составляет 200 млн человек.

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