|Британия приготовилась к удару по Сирии: на Ближний Восток отправлен «суперсамолет»
|13.04.2018 11:07
|
Великобритания отправила к берегам Сирии самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС.
Разведывательное воздушное судно с бортовым номером ZJ690 было зафиксировано к востоку от греческого острова Крит. Оно выполняло полет в направлении Сирии, передает
Отмечается, что пока неясно, летел ли он на выполнение задания близко Сирии по определению целей для возможного удара.
Как известно, Великобритания с четверга закрыла воздушное пространство над Средиземноморьем близко своей базы Акротири на Кипре в связи с предстоящим «увеличением военной активности».
Согласно международному извещению для авиационного персонала (NOTAM), с четверга до 12 мая морской район близко британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации. В частности, не рекомендуется осуществлять полеты в зоне воздушного пространства от поверхности моря до эшелона FL300, то есть 9150 метров.