В четверг, 13 апреля, компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма "Восемь подруг Оушена", сообщает Корреспондент .

По данным источника, ролик за сутки набрал более двух миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

Сюжет фильма представляет собой продолжение знаменитой трилогии о друзьях Оушена и на этот раз в центре сюжета будет находиться не сам Дэнни Оушен, а его сестра - Дебби Оушен (Сандра Буллок). В фильме также снялись Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Колинг, Акафина, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон.

Режиссером киноленты выступил номинант на премию Оскар Гэри Росс. Сценарий написан им и Оливией Милч.

Стоит отметить, что премьера фильма ожидается в июне 2018 года.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети появился первый проморолик предстоящей киноленты "Восемь подруг Оушена", являющейся спин-оффом трилогии Стивена Содерберга "Восемь друзей Оушена".

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