|Трейлер "Восьми подруг Оушена" набрал рекордное количество просмотров в Сети
|13.04.2018 11:08
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В четверг, 13 апреля, компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма "Восемь подруг Оушена", сообщает Корреспондент.
По данным источника, ролик за сутки набрал более двух миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
Сюжет фильма представляет собой продолжение знаменитой трилогии о друзьях Оушена и на этот раз в центре сюжета будет находиться не сам Дэнни Оушен, а его сестра - Дебби Оушен (Сандра Буллок). В фильме также снялись Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Колинг, Акафина, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон.
Режиссером киноленты выступил номинант на премию Оскар Гэри Росс. Сценарий написан им и Оливией Милч.
Стоит отметить, что премьера фильма ожидается в июне 2018 года.
Как сообщал svodka.net ранее, в сети появился первый проморолик предстоящей киноленты "Восемь подруг Оушена", являющейся спин-оффом трилогии Стивена Содерберга "Восемь друзей Оушена".
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