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Джамала сменила имидж и показала новую прическу
13.04.2018 11:08
Джамала сменила имидж и показала новую прическу По теме:

Похоже, что после рождения малыша Джамала решила немного сменить свой имидж.

На странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором она демонстрирует всем свою новую прическу, пишет  со ссылкой на .

"Не стану скрывать. Да, хочется спать", – подписала фото Джамала и добавила также несколько хештегов: "мать принца", "выход в свет" и "new haircut" ("новая стрижка").

Поклонники певицы позитивно отреагировали на ее изменения во внешности: "Дуже гарна як завжди! Сил усієй родині прекрасного принца", "Классная прическа", "Прекрасно выглядите", "Стрижка – супер! Наверное, всем мам после рождения малыша хочется увидеть себя новой", "Джамала, так вы выглядите замечательно!", "Нереально красивая".

 







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