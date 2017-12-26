Правоохранители задержали секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области, которая получила вторую часть взятки в виде иномарки и 5 тыс. Грн, передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По информации пресс-службы столичной прокуратуры, женщину-чиновника сотрудники Нацполиции вместе с СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры Киева задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5 000 гривен.

При этом уточнили в ведомстве, первая часть взятки составляла 2 000 долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года.

По данным следствия, отметили в прокуратуре, неправомерную выгоду чиновник потребовал от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома селищноï совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.

В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Как сообщал правоохранители задержали на взятке в 35 000 долларов арбитражного управляющего Днепропетровского государственного литейно-механического завода.

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