В мае или июне планируется первая в истории встреча главы КНДР с президентом США. Сейчас стороны обсуждают место проведения саммита

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в Пекине в конце марта, заявил о готовности Пхеньяна разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации. Об этом пишет японская газета Tokyo Shimbun со ссылкой источники, близкие к китайской и северокорейской стороне, информирует svodka.net.

Как отмечает издание, Пхеньян может подготовить этот план как перед встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, так и после. По информации газеты, руководитель КНДР заверил председателя КНР, что, если Вашингтон прекратит враждебную политику, Пхеньян не будет нуждаться в ядерном оружии.

При этом Ким Чен Ын выдвинул ряд условий. Власти КНДР согласятся подготовить «дорожную карту», если получат от Вашингтона компенсацию и гарантии ​сохранения северокорейской политической системы, сообщает Tokyo Shimbun.

Визит в Китай Ким Чен Ын совершил 25–28 марта. Он впервые выехал из КНДР, с того момента как возглавил страну в 2011 году. В апреле, как ожидается, пройдет встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Корейские саммиты не проводились с 2007 года.

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В мае или июне планируется первая в истории встреча главы КНДР с президентом США. Сейчас стороны обсуждают место проведения саммита. По данным CNN, вопрос прорабатывается на ​секретных переговорах, ​в которых участвует директор ЦРУ Майкл Помпео, кандидатуру которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря. КНДР настаивает на проведении встречи в Пхеньяне или в столице Монголии, позиция Вашингтона не известна, отмечает телеканал.

Как сообщала со ссылкой на осторожный источник в Вашингтоне южнокорейская газета The Chosun Ilbo, Трамп потребует от лидера КНДР ядерного разоружения в течение года.

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