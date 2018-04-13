|Зибров: Славко Вакарчук – прекрасный актер, певец, композитор и поэт. Ну зачем ему в президенты?!
|13.04.2018 11:12
|
.Согласно соцопросу Центра Разумкова, проведенному с 6-го по 11 октября 2017 года, если бы выборы главы государства проходили в эти дни, Вакарчук занял бы пятое место. По данным опроса центра SОСІS, который проводился 5–11 октября, фронтмен "Океану Ельзи" уступал лишь действующему президенту Петру Порошенко.Вакарчук ни разу не сообщал о намерении участвовать в выборах президента Украины. 10 декабря певец обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его не интересует власть. "Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", – подчеркнул музыкант. 6 апреля 2018 года Вакарчук не ответил прямо на вопрос, намерен ли он участвовать в президентских выборах в Украине в 2019 году. "Буду менять свою страну наиболее эффективным способом, которым смогу", – ответил он.
Поделитесь статьей с друзьями