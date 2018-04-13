Певец и композитор, народный плут Украины Павел Зибров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что не верит в то, что украинский музыкант Святослав Вакарчук может реформировать Украину. Зибров считает, что каждый должен заниматься своим делом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он считает, что каждый должен заниматься своим делом."Павел Зибров пусть пишет музыку. И поэт Славко – великолепный актер, отличный певец, композитор, поэт", – сказал Зибров. Он добавил, что не поддержал бы Вакарчука как президента."Нет… Ну зачем?! Мы тогда потеряем певца, личность. А он собирает стадионы. И не только тут, но и по всей Европе, по всему миру", – заявил он. Зибров подчеркнул, что не верит в то, что Вакарчук может реформировать Украину. . Согласно соцопросу Центра Разумкова, проведенному с 6-го по 11 октября 2017 года, если бы выборы главы государства проходили в эти дни, Вакарчук занял бы пятое место. По данным опроса центра SОСІS, который проводился 5–11 октября, фронтмен "Океану Ельзи" уступал лишь действующему президенту Петру Порошенко.Вакарчук ни разу не сообщал о намерении участвовать в выборах президента Украины. 10 декабря певец обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его не интересует власть. "Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", – подчеркнул музыкант. 6 апреля 2018 года Вакарчук не ответил прямо на вопрос, намерен ли он участвовать в президентских выборах в Украине в 2019 году. "Буду менять свою страну наиболее эффективным способом, которым смогу", – ответил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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